Mara Venier si commuove in diretta nel ricordare Giampiero Galeazzi: conduttrice in lacrime per la perdita di un'amicizia di lunga data e solidissima

Piccolo momento tenero a Domenica In, dove Mara Venier si commuove in diretta nel ricordare l’amico di sempre, il compianto 75enne giornalista sportivo Giampiero Galeazzi. Durante la trasmissione Rai di cui è conduttrice iconica la Venier ha trattenuto a stento le lacrime e poi le ha lasciate andare nel riservare un pensiero a “Bisteccone mio”.

Venier si commuove nel ricordare Galeazzi, domani sarà allestita la sua camera ardente

E su questo distinguo Mara ha voluto incentrare quel momento di fortissima tensione emotiva: con Galeazzi, di cui domani 15 novembre sarà allestita in Campidoglio la camera ardente, se ne è andata una persona amata e stimata da molti, ma per lei a scomparire assieme al giornalista Galeazzi e all’uomo Giampiero è stato qualcosa di più.

Mara Venier si commuove nel ricordare Galeazzi: “Molti hanno perso un grande amico, io ho perso Bisteccone mio”

Ha spiegato Mara Venier con una smorfia di dolore non trattenuta sul volto: “Tanti di noi hanno perso un grande amico, io perso Bisteccone mio, con il quale ho condiviso anni meravigliosi di una bellissima amicizia che durerà sempre e che non finirà mai”. E ancora: “Lui avrebbe voluto essere ricordato con il sorriso ed è quello che cercheremo di fare oggi, anche se ora facciamo tutti fatica”.

Assieme a tanti ospiti fra cui Giuseppe Abbagnale Venier si commuove nel ricordare il suo grande amico Galeazzi

Nel ricordo comune e commosso di Galeazzi in studio con la conduttrice c’erano molti ospiti che con Giampiero Galeazzi condividevano amicizia e passioni: Adriano Panatta, Sinisa Mihajlovic, Fabrizio Maffei, Marino Bartoletti e Giuseppe Abbagnale, uomo simbolo di una delle più memorabili telecronache di “Bisteccone”.