Mara Venier si confessa: “Mi insulta chi è in menopausa, vi spiego perché”

Mara Venier si è sfogata pubblicamente contro gli insulti che continuamente riceverebbe dagli haters sui social.

Mara Venier ha confessato perché replicherebbe contro gli haters che la prenderebbero di mira per il suo aspetto fisico.

Mara Venier contro gli haters

Come molte altre celebrità anche Mara Venier è stata più volte vittima degli haters e lei stessa sui social ha replicato contro coloro che l’hanno insultata o criticata per il suo aspetto fisico.

La conduttrice ha anche confessato che, a suo avviso, il suo “detrattore tipo” sarebbero le donne che hanno superato la menopausa e lei stessa ha spiegato perché. “Non sopporto più la fissa del sei vecchia, sei grassa, hai i capelli lunghi. Io onestamente non ho tanti odiatori, ma a un certo punto diventa tutto sgradevole e sa perché? Perché sono donne non troppo giovani a scrivere queste cose“, ha dichiarato, e ancora: “Mi sentivo felice e scrivo che ci facciamo un mojito, ed ecco che arriva il commento ‘tagliati i capelli perché sei vecchia.

Mi ha fatto male, ma solo un attimo, poi mi sono detta, che vuoi? E ho reagito (…) Se vai a vedere sono sempre donne che hanno passato la menopausa a offendere sull’argomento. Le offese non ti arrivano dalle ragazze, che anzi adorano zia Mara. Ma io alla mia età non ho nulla da perdere, allora sono passata all’attacco e ho risposto, ma perché mi devi rompere sulla foto con mio marito, ma perché?”.

Mara Venier: lo sfogo

La famosa conduttrice ha affermato di avercela in particolare per certi tipi di commenti perché, a suo avviso, certe critiche non verrebbero mosse contro gli uomini, ma soltanto contro le donne. “C’è tanta cattiveria in giro. Quella dei capelli e dell’età davvero non si sopporta più. Ci fosse una volta che lo scrivono di un uomo. Una può dire ‘tu come conduttrice non mi piaci. Lo accetto se metti in discussione il mio lavoro.

Ma sull’età e sull’aspetto fisico veramente diventa bullismo”, ha tuonato.

Mara Venier: i problemi di salute

Di recente Mara Venier ha subito diversi interventi per via di una lesione di un nervo a lei procurata da un intervento dentistico. La conduttrice si è sfogata affermando che qualcuno, sui social, l’avrebbe presa di mira anche usando il suo stato di salute: “Una addirittura mi ha scritto: ‘Ma come, con la paresi che hai avuto bevi?’. A parte che non ho avuto nessuna paresi ma la lesione di un nervo facciale, ma scherziamo? Addirittura si tira in ballo la salute per attaccare una persona?”, ha dichiarato la conduttrice.