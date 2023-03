Marcello muore improvvisamente a Shanghai

Il 29enne pugliese Marcello Vinci è morto improvvisamente a Shanghai, la città dove si era trasferito per lavoro

Il 29enne pugliese Marcello Vinci lavorava come interprete in Cina nella città di Shanghai, dove si era trasferito ormai da tempo. Il ragazzo, nei giorni scorsi, ha perso la vita improvvisamente. Le autorità stanno indagando sulla sua scomparsa.

Marcello Vinci muore in circostanze misteriose a Shangai

Marcello Vinci, originario di Fasano (Puglia), aveva deciso di cambiare vita e di trasferirsi in Cina dove poteva lavorare come interprete dopo essersi brillantemente laureato in relazioni internazionali. Il 29enne, dunque, aveva trovato casa a Shanghai e da qualche tempo viveva lì. L’annuncio della sua morte improvvisa ha scioccato tutti. Nessuno ha ancora chiaro il motivo del decesso e le autorità stanno proseguendo con le indagini.

L’appello della madre

La madre di Marcello, Angela Berni, ha deciso di provare ad aiutare a risolvere il mistero e per farlo ha lanciato un appello sui social: “Sono la mamma di Marcello

chiunque degli amici ha avuto contatti con Marcello tra il 5 e il 6 marzo, chiedo umilmente di fornirmi ogni minimo dettaglio, potrebbe essere di gran aiuto alle indagini.” L’ultima apparizione pubblica del giovane di cui si ha ancora traccia risale alla fine del mese di gennaio, quando Marcello andò a visitare Canton per poi mettere una foto sul suo profilo Facebook.