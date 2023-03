Cina: 84enne si finge morto ed inscena il funerale per vedere chi sarebbe venuto a piangere per la sua dipartita

Vicenda surreale in Cina dove un 84enne si finge morto ed inscena il funerale: il signor Zhang ha messo in atto una pantomima che è diventata virale sui social. Ma cosa è accaduto di preciso? Che quell’uomo si è effettivamente finto morto e ha predisposto, organizzato e messo in piedi il suo stesso funerale. Lo scopo era simile a quello d un cittadino brasiliano che pochi mesi fa aveva addirittura inscenato una malattia: vedere chi si sarebbe presentato a dargli l’estremo saluto.

Si finge morto ed inscena il funerale

Quella scelta un po’ folle è stata fatta da un anziano cinese che ha inscenato una pantomima. I frames video delle sue esequie in poco tempo diventate virali sui social media del Paese. E la scelta “mattacchiona” del signor Zhang non è piaciuta affatto alle auttorità di Pechino. L’ 84enne pare abbia speso l’equivalente di circa 3mila euro per una parata funebre attraverso il suo villaggio nella provincia orientale di Anhui.

La sfilata con i saluti della “salma”

Ed il South China Morning Post spiega che la mattina del funerale oltre 100 persone si sono presentate a casa dello spiritoso vecchietto, vecchietto che inizialmente ha finto di essere morto, poi ha rivelato la verità. A quel punto è partita una processione di tre ore con la quale la “salma” ha attraversato il villaggio su una bara rossa trasportata da un camion, inutile dire che la medesima, che salma non era ha preso a salutare i passanti.