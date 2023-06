Anche Marcello Sacchetta farà parte del cast del musical di Mare Fuori. Ecco il suo ruolo e le prime indiscrezioni in merito.

Musical di Mare Fuori: chi ci sarà

Il 19 giugno 2023 sono iniziati i casting per il musical di Mare Fuori che tra febbraio e marzo 2024 dovrebbe arrivare nei teatri italiani. Direttore del progetto è Alessandro Siani. Coinvolti nel musical anche Antonio Lorefice, Enrico Tjani e Maria Esposito.

Marcello Sacchetta nel cast del musical di Mare Fuori

Oltre ai nomi prima citati, non è passata inosservata un’importante novità. A quanto pare ad occuparsi delle coreografie sarà Marcello Sacchetta, noto per il ruolo di professionista di Amici. Il ballerino ha pubblicato sui social degli scatti che lo vedono nel backstage dei casting. A quanto pare dovrebbe avere il compito di dirigere il corpo di ballo.

Una nuova avventura per Marcello Sacchetta che circa un anno fa è diventato papà del piccolo Romeo Maria, nato dalla storia d’amore con Giulia Pauselli. Proprio la coppia poco dopo la nascita aveva scritto sui social:

“D’ora in avanti tu chiamami “Amore”, ed io sarò per te non più Romeo, perché m’avrai così ribattezzato. (Romeo e Giulietta di William Shakespeare). Oggi 30/08/22 ore 08:18 è nato Romeo Maria Sacchetta, una nuova Mamma e un nuovo Papà. L’emozione è indescrivibile”.