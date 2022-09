Alluvione Marche: proseguono le ricerche di Brunella Chiù

Non si fermano le ricerche dell'ultima dispersa a seguito della terribile alluvione che ha colpito le Marche

Non si fermano le ricerche di Brunella Chiù, dispersa dopo l’alluvione nelle Marche

I Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, il Soccorso Alpino, i Carabinieri e la Guardia di Finanza stanno continuando le ricerche nella zona dei fiumi Nevola e Misa.

All’operazione partecipano anche sommozzatori, squadre di terra, droni e cani.

Il ritrovamento dell’auto di Brunella Chiù

L’area di ricerca è ancora estesa, con squadre di sommozzatori che lavorano sia nella zona di Corinaldo, dove il 20 settembre è stata ritrovata la BMW Serie 1 di Brunella Chiù, nelle foci dei fiumi Nevola e Misa.

L’auto della donna di Barbara è stata trovata con diverse parti mancanti e accartocciate.

I soccorritori sono comunque riusciti a confermare la proprietà dell’auto, dove hanno trovato i documenti della donna di 56 anni. Tuttavia, non sono state trovate tracce del corpo di Brunella.

La figlia di Brunella Chiù, Noemi, non ce l’ha fatta

La figlia Noemi aveva solo 17 anni quando è morta; la coppia stava guidando lungo la strada quando è stata travolta da un’alluvione a Nevola. La ragazza è stata trascinata via insieme alla madre e al fratello di 23 anni, che è riuscito a sopravvivere aggrappandosi a una pianta.

La famiglia stava cercando di fuggire dall’area di Barbara quando era stata diramato l’allarme.

La triste fine del piccolo Mattia Luconi

Il corpo di Noemi è stato ritrovato il giorno successivo alla tragedia e i suoi funerali si svolgeranno probabilmente all’inizio della prossima settimana.

Il piccolo Mattia Luconi, un bimbo di otto anni il cui corpo è stato purtroppo ritrovato ieri nei pressi di Trecastelli, si aggiunge al bilancio delle vittime.

Un volontario travolto sulla strada: non è grave. L’investitore si è costituito

L’ultima notizia è che un volontario che stava collaborando alle operazioni di ricerca è stato investito da un automobilista che ha forzato un blocco stradale.

Il soccorritore è stato poi trasportato in ospedale dove non è in pericolo di vita.

Stando alle ricostruzioni, l’automobilista avrebbe voluto attraversare la strada interrotta. Una volta imbattutosi nel divieto imposto dal volontario, l’uomo avrebbe forzato il posto di blocco, travolgendolo. Poche ore dopo si è poi costituito alle forze dell’ordine.