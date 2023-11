La terra trema nelle Marche: una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata a 3 chilometri a sud di Montelparo, in provincia di Fermo. Il fenomeno sismico è stato rilevato dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 17:17:50 di martedì 14 novembre.

Marche, terremoto di magnitudo 3.9 a Fermo

Nel pomeriggio di martedì 14 novembre, alle 17:17:50 ora italiana, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 a tre chilometri a sud di Montelparo.

Il terremoto di magnitudo 3.9, sulla base delle informazioni diramate dall’Ingv, ha avuto un epicentro con coordinate geografiche corrispondenti a una latitudine di 42.9910 e a una longitudine di 13.5320. L’ipocentro, invece, ha avuto una profondità pari a circa 22 chilometri. In considerazione dell’ipocentro calcolato, è stato riferito che i terremoti poco profondi sono avvertiti in modo più forte di quelli più profondi in quanto maggiormente vicini alla superficie.

Caratteristiche del terremoto: le segnalazioni sui social

Il terremoto di magnitudo 3.9, avvenuto in provincia di Fermo, è stato individuato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Tra le città con più di 50.000 abitanti situate entro 100 km dall’epicentro del fenomeno, il sisma è stato localizzato dall’INGV a 40 km a nord ovest di Teramo; 67 km a est di Foligno; 70 km a sud di Ancona; a 72 km a nord di L’Aquila; a 73 km a nord ovest di Montesilvano; a 81 km a nord ovest di Pescara; a 87 km a nord est di Terni; a 88 km a nord ovest di Chieti; a 94 km a est di Perugia.

Non è noto se la scossa abbia provocato danni a cose o persone ma è certo che sia stata avvertita in zona. Su X (ex Twitter), infatti, alcuni utenti hanno scritto di aver avvertito la terra tremare. Molte persone, intanto, dopo aver sentito il terremoto, hanno lasciato le rispettive abitazioni e si sono riversate in strada.