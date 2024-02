Marcia dei trattori: l'ultimatum degli agricoltori a Lollobrigida

In Italia e in tutta Europa, prosegue la protesta degli agricoltori con la “marcia dei trattori“. Con i loro veicoli da lavoro, migliaia di agricoltori stanno esprimendo il loro dissenso nei confronti delle politiche agricole europee, che ritengono dannose per i loro interessi.

Le manifestazioni assumono sfumature differenti a seconda del paese, con gli agricoltori che avanzano richieste specifiche ai governanti dei rispettivi Paesi in base alle caratteristiche locali.

Marcia dei trattori, scontri con la polizia

Ad ogni modo, di recente la protesta ha assunto un tono più armonico, con gli agricoltori che si sono radunati di fronte al Parlamento Europeo. Purtroppo, alcune delle proteste sono sfociate in scontri con le forze dell’ordine.

Queste manifestazioni mettono in luce le preoccupazioni diffuse tra gli agricoltori riguardo alle politiche agricole europee e sottolineano l’importanza di un dialogo costruttivo tra istituzioni e settore agricolo per affrontare le sfide comuni e garantire un futuro sostenibile per l’agricoltura in Europa.

Marcia dei trattori, l’ultimatum a Lollobrigida

Una giornalista del noto programma di approfondimento “Piazzapulita“, in onda su La7, ha intervistato uno dei promotori e leader della manifestazione degli agricoltori della Valdichiana, Andrea Papa. Durante l’intervista, l’organizzatore ha comunicato che la protesta proseguirà fino a lunedì, termine entro il quale è stato posto un ultimatum al Governo (che durerà fino a sabato 10 febbraio alle ore 12).

Gli agricoltori della zona richiedono un incontro con il ministro dell’agricoltura, Francesco Lollobrigida, al fine di discutere delle loro richieste.

Qualora tale incontro non dovesse avvenire, l’organizzatore ha dichiarato che gli agricoltori bloccheranno l’autostrada, salendo sui loro trattori, e raggiungeranno la città di Roma muovendosi liberamente.