Marco Carta ha un nuovo fidanzato: chi è il fortunato?

Marco Carta ha un nuovo fidanzato: dopo l'annuncio della rottura con Sirio, il cantante ha perso la testa per un altro uomo.

Dopo la fine della lunga relazione con Sirio Campedelli, Marco Carta ha ritrovato l’amore. Dal suo profilo social sono spuntati diversi dettagli che fanno pensare ad un nuovo fidanzato e i beninformati sostengono che l’uomo sia nella sua vita da qualche mese.

Marco Carta ha un nuovo fidanzato

Qualche giorno fa, Marco Carta ha annunciato la fine della sua storia d’amore con Sirio Campedelli, durata ben 7 anni. Via social, in occasione dell’uscita del nuovo singolo, l’ex talento di Amici di Maria De Filippi ha dichiarato:

“Ne approfitto per dirvi che anche se dopo sette anni ci siamo lasciati (ormai da diversi mesi) ci sarà sempre del bene nel mio cuore. Sempre. La musica, la mia compagna di vita, mi ha dato la forza di analizzarmi, capirmi e ispirarmi ancora. Non tornerò sull’argomento. Che si parli di musica”.

Poche parole, che non lasciano spazio a dubbi. A distanza di poche ore dall’annuncio, i beninformati sostengono che Marco abbia un nuovo fidanzato da qualche tempo.

Chi è il nuovo fidanzato di Marco Carta?

Sulla bacheca Instagram di Carta ci sono diversi indizi che confermano la presenza del nuovo fidanzato. Lo scorso 21 maggio, ad esempio, il cantante ha festeggiato il suo compleanno e ha ricevuto un grande mazzo di fiori da parte del misterioso compagno.

Come se non bastasse, i due si sono concessi una fuga romantica a Portofino, documentata sui social di entrambi. Tra l’altro, in uno scatto condiviso di Marco spuntano i piedi del fortunato. Al momento, soltanto il sito Biccy conosce l’identità del nuovo fidanzato: “Vi evito il nome al momento solo perché non so se è apertamente gay e vorrei evitare di fargli outing“.

Marco Carta in love

“Amore in Portofino“, scrive sui social il nuovo fidanzato di Marco Carta.

Quest’ultimo, neanche a dirlo, replica con un passionale cuore infuocato. Al momento, l’ex talento di Amici non ha reso pubblico il nome della sua dolce metà, per cui non possiamo fare altro che attendere una dichiarazione ufficiale.