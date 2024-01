Marco Mengoni ha trovato un fidanzato?

Pronto per una nuova avventura al Festival di Sanremo nei panni di co-conduttore, Marco Mengoni si è sbottonato un po’ sulla sua vita sentimentale. Ha trovato un fidanzato? Il cantante ha vuotato il sacco.

Intervistato da La Repubblica, Marco Mengoni si è raccontato un po’. Per la prima volta, nel 2024 sarà al Festival di Sanremo nei panni di co-conduttore e non di cantante. Una grande emozione, che vivrà a distanza di un anno dalla sua vittoria all’Ariston con Due vite. Nel marasma degli impegni lavorativi, il cantante ha avuto tempo per trovare un nuovo fidanzato?

Marco Mengoni ha dichiarato:

“L’amore? No, non l’ho trovato. Sto ancora cercando l’amore. Come mai non l’ho trovato? Dipende da un sacco di fattori, ci lavoro con la mia terapeuta, voglio andare a una visione meno assolutista del mondo. Non sei solo perché lavori tanto, è per un insieme di cose, non c’è un capro espiatorio. Forse è per questo che scrivo canzoni malinconiche“.