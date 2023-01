Marco Mengoni è un nome che si sente spesso, ma di chi stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza per chi non lo conosce ma si appresta a guardare Sanremo 2023.

Non è la sua prima apparizione sul palco del Festival della musica italiana, ma sono passati diversi anni dall’ultima.

L’inizio della passione per la musica

Marco Mengoni è nato il 25 dicembre 1988 a Ronciglione, in provincia di Viterbo. A 14 anni, mentre frequentava la scuola, decide di inscriversi ad una scuola di canto e inizia ad esibirsi nei pianobar e altri locali insieme al quintetto vocali di cui entra a fare parte.

Solo due anni dopo inizia la sua carriera da solista. A 19 anni si trasferisce a Roma e mentre frequenta l’università inizia a lavorare in alcuni studi di registrazione.

Appare sugli schermi televisivi nel 2009 quando partecipa alla terza edizione di X Factor e vince il talent show, il premio è un contratto con la casa discografica Sony Music. La vittoria del programma gli garantisce anche la partecipazione al Festival di Sanremo del 2010.

Si presenta con il brano Credimi ancora scritto in collaborazione con i suoi produttori Piero e Massimo Calabrese e Stella Fabiani. Si classifica al terzo posto e, in seguito, il singolo ottiene il disco di platino.

Le canzoni di successo e il Festival di Sanremo

Nel 2013 partecipa nuovamente al Festival di Sanremo e vince con il brano L’essenziale, ottenendo così la possibilità di rappresentare l’Italia all’Eurovision (contest musicale a livello europeo).

Una tra le più famosi canzoni dell’artista è Guerriero, melodia che ha anticipato il terzo album in studio di Mengoni. L’album, Parole in circolo uscito il 13 gennaio 2015, è stato certificato disco d’oro dalla FIMI nella prima settimana di vendite, passando a disco di platino nella settimana successiva. Il singolo Guerriero ha invece ricevuto la certificazione come triplo disco di platino. In seguito sono stati estratti dall’album altri due singoli: Esseri umani e Io ti aspetto.

Mengoni non canta solo in italiano, anzi, vanta anche diverse melodie in spagnolo tra cui ricordiamo il singolo Invencible che ha anticipato l’album Liberando palabras uscito solo in Spagna nel febbraio del 2016.

Sanremo 2023 non sarà per Marco Mengoni una prima esperienza, eppure i fan non vedono l’ora di vederlo cantare di nuovo sul palco del Festival della musica italiana. Intanto abbiamo già le prime impressioni delle canzoni in gara, quella del cantante si intitola Due vite.

Vita privata

Della sua vita privata conosciamo poco proprio per volere dell’artista. Durante un’intervista di alcuni anni fa aveva dichiarato che preferisce tenere separati carriera e vita sentimentale per evitare che il pubblico metta pressione alle persone che lo ricordano e a cui tiene. Si vocifera però da diverso tempo che il cantante sia impegnato e abbia un fidanzato. La voce di corridoio non è però mai stata confermata o smentita dall’artista o dal suo entourage.

Una cosa di cui ha apertamente parlato è invece la sua dismorfia, una patologia che per anni lo ha messo a disagio. Sembra avere origini molto profonde, con radici che affondano nel contesto familiare in cui è cresciuto. La nonna, la madre e la zia erano donne molto belle che però non si vedevano tanti e che nell’intimità si vedevano piene di difetti. Questo atteggiamento è stato interiorizzato dall’artista che si è ritrovato nella stessa situazione, credendo di non poter essere davvero una persona affascinante che piace agli altri.

Mengoni ha seguito un percorso di analisi e di terapia per superare questo blocco personale. La musica, fedele compagna, lo ha sostenuto e accompagnato anche in questo caso.

Il cantante è molto apprezzato dai suoi fan per la trasparenza e la genuinità, come ha dimostrato anche a fine 2022 quando è andando a consegnare pizza ai fan in attesa del suo concerto. Il video è diventato virale su TikTok.