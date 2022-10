Marco Mengoni, la sorpresa ai fan: consegna la pizza prima del concerto

Nelle ultime ore su TikTok è diventanto virale un video che mostra Marco Mengoni consegnare delle pizze ai suoi fan prima dell'inizio del concerto

I fan più accaniti di Marco Mengoni hanno ricevuto una bellissima sorpresa da parte del loro cantante preferito. Mengoni, dopo le prove in vista del concerto di apertura del suo nuovo tour, è uscito dai fan in coda per consegnare loro delle pizze.

Marco Mengoni consegna le pizze ai suoi fan: il video va virale su TikTok

Oggi, 2 ottobre 2022, ha inizio il nuovo tour di Marco Mengoni, che porterà sul palco i migliori successi del passato, insieme ai nuovi del suo progetto ‘Materia‘. Nella giornata di ieri, alcuni suoi fan erano già in coda davanti al palazzetto di Mantova, dove ci sarà oggi la prima data, quando hanno ricevuto una bellissima sorpresa.

Mengoni, infatti, si trovava nel palazzetto per fare le sue prove generali, quando ad un tratto ha deciso di uscire dai suoi fan con delle pizze in mano.

La reazione dei fan

Il video di Mengoni che mangia la pizza insieme ai suoi fan più accaniti, fuori dal palazzetto a 24 ore dall’inizio del concerto, è diventato virale su TikTok. I ragazzi all’esterno del palazzetto hanno reagito con incredibile gioia per l’inaspettata sorpresa: un gesto che, probabilmente, consoliderà ulteriormente il rapporto tra l’artista e la sua fan base.