Mare Fuori, Carolina Crescentini si congeda dal cast: "Mi avete insegnato tanto"

Per Carolina Crescentini è arrivato il momento di chiudere un capitolo importante della sua carriera. L’attrice classe 1980, attraverso un post pieno di affetto condiviso sul suo profilo Instagram, ha salutato il cast e tutto il pubblico di Mare Fuori, fiction di grande successo nella quale ha vestito i panni della direttrice dell’Istituto Penale Minorile, Paola Vinci. “Grazie Napoli per avermi fatto sentire a casa”, sono state le parole dell’attrice piene di gratitudine verso la città che l’ha ospitata.

Mare Fuori, Carolina Crescentini lascia il cast: “Grazie per questa avventura meravigliosa”

Così Carolina Crescentini nel toccante post di saluti pubblicato su Instagram: “Grazie per questa avventura meravigliosa. Grazie Cristiana Farina e Maurizio Careddu per questo personaggio unico. Grazie amici miei per avermi insegnato tanto. Mi mancherete tantissimo. Grazie Carmine Elia, Milena Cocozza e Ivan Silvestrini per esservi fidati di me. Grazie per quel provino, grazie Napoli per avermi fatto sentire a casa. E grazie pubblico meraviglioso per avermi scaldato il cuore. Ciao Paola, salutami Ancona”.

Perché Carolina Crescentini non ci sarà

Il personaggio interpretato da Carolina Crescentini, Paola Vinci, nella trama, è stata allontanata dall’Istituto Penale Minorile della quale è stata direttrice. Paola Vinci infatti, a seguito di un’indagine circa la gestione dell’Istituto, verrà trasferita ad Ancona, pertanto non la vedremo nella quarta stagione.