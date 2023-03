Mare Fuori, Maria Esposito infuriata: "Messaggi stupidi, si fanno film mentali"

Mare Fuori, Maria Esposito infuriata per il gossip con Caiazzo: lo sfogo.

Maria Esposito, attrice che ha ottenuto grande popolarità grazie alla serie Mare Fuori, ha condiviso uno sfogo dal sapore amaro. La temibile Rosa Ricci ha deciso di fare chiarezza sulla sua vita privata.

Mare Fuori: Maria Esposito infuriata

Diventata famosa grazie alla fortunata serie tv Mare Fuori, Maria Esposita si è vista catapultata da un giorno all’altro in un modo che non conosceva, quello dello spettacolo. Ovviamente, l’improvvisa popolarità ha anche un’altra faccia della medaglia. L’attenzione morbosa che tanti hanno sulla sua vita privata le hanno fatto perdere la pazienza. E’ per questo che si è vista costretta ad intervenire sui social.

Lo sfogo di Maria Esposito

Via Instagram, Maria Esposito ha dichiarato:

“Leggo messaggi e commenti abbastanza ‘stupidi’ dove ci sono persone che si fanno film mentali e dinamiche paranormali, dove non c’entra niente la mia vita privata con il mio essere un’attrice professionista. Tutto ciò mi rattrista veramente, soprattutto in questo momento dove mi sento felice e libera nel vero senso della parola. Quindi ovviamente mi rivolgo a quella piccola fetta di commenti e messaggi ‘stupidi’ di stare tranquilli e sereni perché le nostre amicizie e i nostri legami anche se magari non si vedono sono cosi solidi e veri, senza interessi e soprattutto senza gelosie”.

Rosa Ricci di Mare Fuori si riferisce al chiacchiericcio che la vede avere una storia segreta con Massimiliano Caiazzo, che nella serie veste i panni di Carmine Di Salvo. In realtà, la Esposito è fidanzata con il collega di set Antonio Orefice.

Mare Fuori: l’appello di Maria Esposito

Maria ha concluso: