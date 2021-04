Margot Sikabonyi, star di “Un medico in famiglia”: “Oggi insegno yoga e ho ritrovato me stessa”

Margot Sikabonyi, l'attrice di "Un medico in famiglia" ha raccontato in un'intervista la sua nuova vita da insegnante di yoga e il libro in uscita

Per anni è stata una delle protagoniste più amate della serie Rai “Un medico in famiglia“, Margot Sikabonyi, oggi ha ripreso in mano la sua vita e si è distaccata dal suo ruolo, riscoprendo se stessa e intraprendendo un nuovo lavoro, lo ha raccontato all’Huffington Post.

Margot Sikabonyi: da personaggio a persona

In una recente intervista rilasciata all’Huffington Post, l’attrice Margot Sikabonyi, nota ai più come Maria di “Un medico in famiglia” ha raccontato la sua evoluzione di vita e i cambiamenti nel suo percorso.

Diventata famosa grazie al personaggio di Maria Martini, l’attrice ha poi deciso di intraprendere una strada alternativa per distaccarsi dal personaggio e ritrovare Margot, ecco le sue parole a riguardo:

“Ho convissuto con Maria per la maggior parte della mia esistenza: l’ho interpretata dai 15 ai 33 anni. All’inizio c’era molta voglia di esserle amica, ma all’improvviso lei ha iniziato ad essere più “forte” di me: le persone non riuscivano a distinguere tra persona e personaggio, mentre io adolescente, andavo alla ricerca della mia identità. Così era iniziato un periodo di rifiuto in cui ho finto che lei non esistesse. Quando mi fermavano in strada dicendo “Ciao Maria”, la mia risposta era: “No, non sono io”. Poi, man mano, le cose sono cambiate e oggi sono estremamente grata a Maria, consapevole di tutto quello che mi ha donato“.

Margot Sikabonyi: la sua nuova vita

All’Huffington Post, Margot Sikabonyi ha raccontato la sua nuova vita, nata in seguito ad un “percorso di crescita personale”. Ecco il suo racconto:

“Nel 2009 ho fatto le valigie per Hong Kong. Lì ho studiato come insegnante di yoga, che è diventato rifugio e cura insegnandomi ad ascoltare il mio respiro e me stessa. È stato uno dei viaggi che mi hanno guarita”

Oggi l’attrice, accanto al suo lavoro principale, ne svolge un altro, quello di insegnante di yoga, una professione che le ha consentito di ritrovare se stessa e che le regala ogni giorno grandi soddisfazioni.

Margot Sikabonyi ha scelto di raccontare il suo percorso di rinascita all’interno di un libro, che è in uscita il 25 aprile e si intitola “Respira!- Alla ricerca della calma nel Caos”. Ecco le parole spese dall’attrice sul suo libro: