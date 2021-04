Un Medico in Famiglia, Domiziana Giovinazzo è mamma a 21 anni

Domiziana Giovinazzo di Un Medico in Famiglia ha annunciato via social di essere diventata mamma del piccolo Lorenzo, suo primo figlio.

Domiziana Giovinazzo, ex volto di Un Medico in Famiglia, è diventata mamma per la prima volta a 21 anni.

Domiziana Giovinazzo è mamma

Con un tenero post via social Domiziana Giovinazzo – che interpretava Elena Martini in Un Medico in Famiglia – ha annunciato di essere divnetata mamma del piccolo Lorenzo.

Nei mesi scorsi l’attrice aveva condiviso le foto della sua gravidanza aggiornando i fan sull’atteso arrivo del suo bebè. L’attrice è legata da tempo a un ragazzo lontano dal mondo dello spettacolo, e i due – più innamorati che mai – hanno deciso di creare presto una famiglia tutta loro. “30/03/2021 Il giorno più bello di tutta la mia vita . Benvenuto amore mio grande”, ha scritto l’attrice dando il benvenuto al piccolo Lorenzo.

In tanti tra i fan sui social le hanno fatto i loro auguri e non vedono l’ora di saperne di più sulla sua nuova vita da mamma. Sui social l’attrice ha preferito mantenere il massimo riserbo sul nome del suo compagno che, nei mesi scorsi, si era fatto realizzare uno speciale tatuaggio per chiederle di sposarlo. Dopo l’arrivo di Lorenzo sono dunque attesi i fiori d’arancio per la coppia!