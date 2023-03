Maria De Filippi alla ricerca di una nuova normalità: con chi ha trascorso gli ultimi giorni

Maria De Filippi sta cercando di trovare una nuova normalità dopo la scomparsa di suo marito, Maurizio Costanzo, e nelle ultime ore è stata paparazzata da Chi mentre trascorreva un pomeriggio all’insegna dello sport in compagnia di suo fratello Giovanni e di alcuni amici (tra cui Rudy Zerbi).

Maria De Filippi: la vita dopo la morte di Costanzo

La vita di Maria De Filippi ha subito un tragico scossone a causa della scomparsa improvvisa di suo marito, Maurizio Costanzo. Dopo i funerali la conduttrice ha deciso di distrarsi tornando subito a lavoro e, negli ultimi giorni, è stata avvistata in compagnia di suo fratello e di alcuni amici, tra i quali Rudy Zerbi.

Proprio gli amici della conduttrice hanno espresso la loro preoccupazione nei suoi confronti dopo la morte di Costanzo e in tanti hanno manifestato il desiderio di starle accanto durante questo momento così difficile. Tra questi ovviamente vi sono Gianni Sperti, Tina Cipollari e la fidata amica Raffaella Mennoia. Sui social tutti loro hanno dedicato messaggi d’affetto e di calore alla conduttrice. Maria De Filippi si è chiusa nel massimo riserbo dopo la scomparsa di Costanzo e, dopo aver ringraziato tutti per i messaggi d’affetto ricevuti, ha preferito non parlare pubblicamente del suo dolore.