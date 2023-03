C'è posta per te, Maria De Filippi ringrazia il pubblico: "Mi avete fatto arrivare tantissimo amore"

In seguito alla morte del marito, conduttore e giornalista Maurizio Costanzo, Maria De Filippi è ripartita dove tutto era stato lasciato. All’inizio della puntata di C’è posta per te, andata in onda sabato 4 marzo, la conduttrice ha scritto un messaggio davvero toccante nel quale ha ringraziato il pubblico per l’affetto che lei e la famiglia hanno ricevuto in questi giorni difficili segnati dal lutto. Da ricordare che la puntata è registrata.

De Filippi ringrazia il pubblico: il messaggio commovente prima della puntata

Dalle parole di Maria De Filippi è possibile leggere il grande dolore provato dopo la morte del marito Maurizio Costanzo, ma anche l’affetto e il sentimento di gratitudine verso quanti non hanno mai smesso di farle sentire la propria vicinanza. Il breve messaggio della conduttrice ci dice dunque molto di più: “Stasera, vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto. Maria”, è il messaggio che è stato mandato in sovraimpressione che porta la firma di Maria De Filippi.

Tiziano Ferro: “Nessuno avrebbe immaginato il dolore che avremmo provato”

Qualche ora prima della messa in onda della puntata Tiziano Ferro ha condiviso su Instagram un breve frammento della puntata che di lì a poco sarebbe stata trasmessa. Il cantante ha fatto sentire alla conduttrice tutto il suo affetto e appoggio: “Abbiamo registrato questa puntata tempo fa. Nessuno avrebbe mai immaginato quanto dolore e sconcerto avremmo provato, cara Maria. Sono felice di esserci oggi. Sarà un po’ come abbracciarti di nuovo, ancora più forte. Ci vediamo stasera su Canale 5″.