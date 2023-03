C'è posta per te, le anticipazioni della puntata del 4 marzo: ecco tutti i dettagli

C'è posta per te, le anticipazioni della puntata del 4 marzo: ecco tutti i d...

Nella serata di sabato 4 marzo 2023 andrà in onda una nuova e attesissima puntata di C’è posta per te, Maria De Filippi torna in Tv dopo la recente scomparsa di Maurizio Costanzo. Ecco le anticipazioni.

C’è posta per te, anticipazioni della puntata del 4 marzo: il ritorno di Maria De Filippi

La nuova puntata di C’è posta per te che andrà in onda sabato 4 marzo 2023 su Canale 5 è molto importante, perché segna il ritorno in Tv dell’amatissima conduttrice Maria De Filippi, che di recente si è presa una pausa, in seguito alla scomparsa del marito Maurizio Costanzo.

C’è posta per te, anticipazioni della puntata del 4 marzo: ecco chi saranno gli ospiti

Tra gli illustri ospiti che prenderanno parte alla puntata di sabato 4 marzo 2023 di C’è posta per te, ci sono il cantante Tiziano Ferro e alcuni attori della serie “Mare Fuori”.

Nello specifico, gli attori di “Mare Fuori” che saranno ospiti di questa puntata sono Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson.

Non solo C’è posta per te, cresce l’attesa per la nuova puntata di Amici: i dettagli

Cresce l’attesa dei telespettatori per la messa in onda della nuova puntata di C’è posta per te, che è destinata a regalare forti emozioni grazie alle toccanti storie che saranno protagoniste.

Ma non solo, nella giornata di domenica 5 marzo 2023, a partire dalle ore 14.00, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Amici e in quest’occasione i telespettatori potranno scoprire chi sono i nuovi allievi che sono stati ammessi al serale e chi invece è stato eliminato dal talent.