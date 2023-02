Maria De Filippi non ha ancora commentato con alcun comunicato stampa ufficiale la morte del marito Maurizio Costanzo, avvenuta ieri presso la clinica romana dov'era ricoverato da circa una settimana. Per il momento, la conduttrice di Amici (che non ha profili social) si è chiusa in un doloroso sil...

Maria De Filippi non ha ancora commentato con alcun comunicato stampa ufficiale la morte del marito Maurizio Costanzo, avvenuta ieri presso la clinica romana dov’era ricoverato da circa una settimana.

Per il momento, la conduttrice di Amici (che non ha profili social) si è chiusa in un doloroso silenzio, mentre sono stati in tantissimi i vip del mondo dello spettacolo ad aver reso omaggio al conduttore con i loro messaggi sul web.

La presentatrice di Uomini e Donne, ad ogni modo, sarebbe rimasta assolutamente scioccata dalla scomparsa del compagno, morto il 24 febbraio all’età di 84 anni. Questo è quello che emerge da un articolo pubblicato nelle scorse ore sul Corriere della Sera, che riporta nel dettaglio gli ultimi giorni di vita di Costanzo.

La reazione di Maria De Filippi alla morte del marito Maurizio Costanzo

Nessuno se lo sarebbe aspettato tantomeno la donna con cui Costanzo ha passato gli ultimi 33 anni di vita. La conduttrice ha trascorso gli ultimi giorni di vita del compagno facendo avanti e indietro dalla struttura dov’era ricoverato da qualche giorno per quello che è stato definito come un piccolo intervento e un “problema fastidioso ma non grave”.

Nonostante l’età avanzata del giornalista, non c’erano di fatto avvisaglie che la situazione potesse degenerare a tal punto da condurlo alla morte. “Molto provata, scioccata, basita”, questi gli aggettivi usati dal Corriere per descrivere l’attuale stato emotivo della De Filippi.

I funerali del conduttore, vi ricordiamo, si svolgeranno lunedì 27 febbraio alle ore 15 presso la Chiesa degli artisti di Piazza del Popolo.