Maria De Filippi "intervistata al Tg1 mentre è in vacanza": non è davvero lei, ma una sua sosia.

Maria De Filippi è stata intervistata al Tg1 mentre si trova in vacanza. Questa, almeno all’apparenza, sembra la situazione. Eppure, la donna immortalata nel servizio non è la Queen Mary, ma una sua sosia.

Maria De Filippi “intervistata al Tg1 mentre è in vacanza”

“Maria De Filippi intervistata dal TG1 mentre è in vacanza“, ha scritto su Twitter il popolare account Cinguetterai. A primo impatto la donna immortalata nel servizio del telegiornale sembra davvero la Queen Mary, ma ad uno sguardo più attento si coglie subito la verità: non è lei, ma una sosia.

La sosia di Maria De Filippi confonde i fan

Il cinguettio ha subito attirato l’attenzione del popolo social perché la somiglianza tra la donna e Maria De Filippi è davvero sorprendente. Entrambe bionde, con lo stesso taglio di capelli e gli occhiali da sole identici. Non solo, anche l’abbigliamento, la postura e l’espressione sono perfetti.

Chi è la sosia di Maria De Filippi?

Al momento, non sappiamo chi sia la sosia di Maria De Filippi. Di certo, il cinguettio ha riscosso parecchio successo. Nel frattempo, la Queen Mary è davvero in vacanza. La conduttrice, in attesa di tornare in tv con una nuova e impegnativa stagione televisiva, si sta godendo qualche giorno di relax ad Ansedonia.