Maria De Filippi si sta concedendo le prime vacanze senza Maurizio Costanzo, scomparso lo scorso febbraio all’età di 84 anni. La conduttrice non ha cambiato le sue abitudini e si è rifugiata in un posto a lei molto caro.

Maria De Filippi: le prime vacanze senza Maurizio Costanzo

Dopo aver trascorso qualche giorno in Sardegna, per controllare da vicino le riprese di Temptation Island, Maria De Filippi si è concessa le prime vacanze senza Maurizio Costanzo. A distanza di quattro mesi dalla sua morte, la conduttrice sta ancora facendo i conti con il dolore, ma ha deciso di non allontanarsi dai suoi posti del cuore.

Dove si è rifugiata Maria De Filippi?

I paparazzi del settimanale Chi hanno pizzicato Maria all’Argentario, Grosseto. E’ qui, precisamente ad Ansedonia, che la De Filippi possiede Villa Sadula, acquistata insieme a Costanzo tanti anni fa. La coppia ha sempre trascorso in Toscana gran parte delle loro vacanze e anche quest’anno la Queen Mary è tornata nel suo rifugio del cuore.

Maria De Filippi: con chi sta trascorrendo le vacanze?

Maria non è sola. La conduttrice sta trascorrendo le prime vacanze senza Costanzo con l’amica e collaboratrice Raffaella Mennoia. La De Filippi è stata pizzicata anche durante una sessione di equitazione con il suo cavallo Overseas, un irlandese di 10 anni.