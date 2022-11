Maria De Filippi, la stoccata contro Ida Platano: le parole della conduttrice

Maria De Filippi ha affrontato Ida Platano a seguito del suo comportamento con Alessandro e Riccardo.

A Uomini e Donne Maria De Filippi ha rimproverato Ida Platano per il comportamento da lei avuto con Alessandro Vicinanza e l’ha messa al corrente sulla volontà di Riccardo di lasciare lo studio.

Maria De Filippi contro Ida Platano

A Uomini e Donne continua a destare scalpore quanto sta accadendo tra Ida Platano, Riccardo Guarnieri, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. Le due dame sembrano contendersi Alessandro ma, allo stesso tempo, Ida non ha fatto chiarezza sui suoi sentimenti per Riccardo che, a quanto pare, sarebbe intenzionato a lasciare lo studio. Nelle ultime ore, dopo l’ennesimo faccia a faccia tra Roberta e Alessandro, Maria De Filippi ha affrontato Ida e le ha praticamente detto ciò che anche i telespettatori pensano:

“Lui non può permettersi di arrabbiarsi se tu discuti con Riccardo, però tu sì, se lui lo fa con Roberta! Ma se tu dichiari il contrario, lui come fa a saperlo? Tu dici ‘non ho voglia di vederti e di chiarire’ e ti aspetti che lui arrivi? Non so se quello che Alessandro dice di provare per te corrisponda alla verità, ma tu non puoi pensare… A me sembra che lui abbia paura di muoversi, di quello che dice e di quello che fa.

Ha paura delle tue reazioni! Ma che deve fare di più?”, ha detto la conduttrice a Ida, e ancora: “Io non so se questo sentimento sia vero. Però lui ha tutto l’atteggiamento di uno che ha paura a muoversi. Lui se la voleva baciare sull’elicottero, poi si è dichiarato per te, di più che deve fà?”.

In tanti si chiedono che piega prenderanno le cose tra Ida e Alessandro e se la dama riuscirà finalmente a prendere una decisione.

Per il momento lei e Roberta sono ai ferri corti e non è chiaro chi tra le due riuscirà a trovare finalmente l’amore.