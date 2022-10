Secondo indiscrezioni Maria Elena Boschi e Giulio Berruti potrebbero presto annunciare i loro fiori d'arancio.

Secondo indiscrezioni Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sarebbero pronti a convolare a nozze. I due sarebbero stati avvistati durante una cena in un noto ristorante di Roma con tutta la famiglia riunita.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: le nozze

Da oltre due anni Maria Elena Boschi e l’attore Giulio Berruti fanno coppia fissa e, secondo indiscrezioni, sarebbero pronti per diventare marito e moglie. Il rumor – lanciato dal magazine di Alfonso Signorini – per il momento non ha trovato conferme da parte dei due diretti interessati, ma secondo Chi i due sarebbero stati avvistati durante una cena – in occasione del compleanno dell’attore – con entrambe le loro famiglie riunite e a fine serata si sarebbero scambiati un bacio al chiaro di luna prima di rientrare definitivamente a casa.

La coppia non ha fatto segreto di desiderare un giorno una famiglia e in tanti si chiedono se magari, nella prima 2023, si celebreranno i loro fiori d’arancio.

L’amore

Giulio Berruti è stato il primo tra i due a confermare la liaison e ad annunciare di essere più innamorato che mai di Maria Elena Boschi. In questi due anni di relazione i due sono sembrati più uniti e affiatati che mai, e lei ha detto:

“Con lui sono molto contenta.

Per scaramanzia cerco di tenere i piedi per terra, ma la testa è tra le nuvole. È sicuramente un bell’uomo ed è brillante, ma la cosa che mi ha colpito di più è la sua purezza e il suo essere buono”.