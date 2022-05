Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, la passione è alle stelle: le foto dei baci

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono stati protagonisti di un romantico servizio fotografico a Villa Borghese.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sembrano essere più innamorati che mai e, sulle pagine di Chi, i due si sono mostrati mentre si scambiavano alcuni baci appassionati a villa Borghese.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: i baci

Dopo essere usciti allo scoperto quasi due anni fa, Maria Elena Boschi e Giulio Berruti continuano a sembrare più innamorati che mai e, nelle ultime ore, i due hanno messo a tacere le voci che li volevano in crisi con un romantico servizio di Chi a Villa Borghese.

Al momento non è dato sapere quando e se i due si sposeranno, ma entrambi hanno svelato di sognare il matrimonio. Pur mantenendo due appartamenti separati, i due vivono insieme e trascorrono in coppia ogni momento disponibile.

Maria Elena Boschi: l’amore

Maria Elena Boschi non ha fatto segreto di desiderare un giorno il matrimonio e un figlio tutto suo e, a proposito dell’amore trovato al fianco del celebre volto tv, ha ammesso:

“Lo sogno da sempre.

Accanto a Giulio viene naturale pensarci perché anche a lui piace l’idea di avere una famiglia. Ogni tanto ne parliamo”, e ancora: “Con lui sono molto contenta. Per scaramanzia cerco di tenere i piedi per terra, ma la testa è tra le nuvole. È sicuramente un bell’uomo ed è brillante, ma la cosa che mi ha colpito di più è la sua purezza e il suo essere buono (…) Mi piacerebbe sposarmi, ma bisogna essere in due.

In ogni caso credo che l’importante sia avere accanto una persona che, comunque sia, rappresenti casa per te. Quando hai una forte complicità, poi tutto arriva. In amore non mi piace fare programmi”.