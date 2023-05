Mariantonietta folgorata dal cellulare nella vasca da bagno: il ricordo della migliore amica

Tutta la comunità di Montefalcione è ancora in stato di shock dopo la terribile tragedia che ha coinvolto Mariantonietta Cutillo. La 16enne è rimasta uccisa dopo essere stata folgorata dal suo cellulare nella vasca da bagno. L’amica del cuore che era al telefono con lei al momento dell’incidente domestico ha postato sui social un ricordo della compagna.

Folgorata dal cellulare nella vasca da bagno: un’amica ricorda Mariantonietta

F. ha postato un video-ricordo su TikTok di Mary, la sua amica del cuore rimasta folgorata proprio mentre era al cellulare con lei nella vasca da bagno. Secondo la ricostruzione che è stata fatta dagli inquirenti sembra che la scintilla sia scattata a causa del caricabatterie del cellulare che è entrato in contatto con l’acqua mentre la 16enne lo teneva in mano. “Sei volata in cielo amore mio, sei andata via urlando il mio nome durante una videochiamata” – dice F. –“Quella scena non la dimenticherò mai e poi mai. L’ultima chiamata, l’ultima risata insieme, l’ultima scemenza insieme. Ho la tua voce che mi rimbomba in testa mentre urlavi il mio nome, ho i tuoi occhioni verdi davanti, ho la tua risata in mente.”

L’ultimo saluto della scuola: il ricordo della professoressa

Mariantonietta frequentava il secondo anno di scuole superiori presso l’Istituto alberghiero Manlio Rossi Doria di Avellino. Tutta la scuola si è stretta attorno al dolore della famiglia; sulla pagina Facebook dell’istituto è apparsa una foto del banco di Mary con un mazzo di fiori e la scritta: “A te, dolce angelo, va il nostro pensiero e il nostro affetto, un bene tanto naturale da provare per una ragazza seria, solare e benvoluta da tutti, come te.” Anche Assunta Muollo, la professoressa di matematica della 16enne ha voluto dedicarle un ricordo: “Era una ragazza solare, studiosa e ricca di umanità. La sua ambizione era quella di diventare una brava cuoca e scherzava sull’aspirazione di diventare una chef stellata. In questo momento di indicibile dolore e di totale sconforto, ci stringiamo alla famiglia.”