Sono moltissimi i messaggi di cordoglio seguiti alla notizia della morte di Sinisa Mihajlovic, avvenuta venerdì 16 dicembre 2022 a causa di una leucemia mieloide acuta.

Il mondo dello sport, della politica, dello spettacolo e tanti tifosi, ma non solo, si sono stretti attorno alla famiglia dell’ex calciatore e allenatore.

“Sinisa Mihajlovic è stato un paziente perfetto, ha sofferto con grande dignità”

“Sinisa l’ho seguito fino alla fine, per me è stato un paziente perfetto con una grande personalità e al tempo stesso con la capacità di affidarsi totalmente. Aveva una malattia molto brutta, tra le più aggressive che io abbia mai visto.

Ha sofferto molto, ma lo ha fatto con grande dignità e il coraggio lo prendevamo insieme. Il male ha purtroppo avuto la meglio sulla sua voglia di vivere”, ha commentato la dottoressa Francesca Bonifazi, che ha avuto in cura l’ex calciatore, come riportato dal sito Leggo.

Mario Giordano: “Sinisa Mihajlovic voleva aiutare una coppia in difficoltà”

Anche Mario Giordano ha voluto ricordare Sinisa Mihajlovic e lo ha fatto in un modo molto particolare.

Il conduttore di Fuori dal coro, su Twitter, ha infatti rivelato un inedito retroscena.

“L’ultimo messaggio che mi ha mandato Sinisa era perché voleva aiutare una coppia di anziani in difficoltà che aveva visto a Fuori dal Coro. Addio uomo dal cuore grande. Scusa se non ti avevo capito subito e grazie per quello che ci hai insegnato. Veglia su di noi da lassù”, ha scritto Giordano sul suo profilo.