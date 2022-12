Morte Mihajlovic, parla La Russa e dice: "Più grande come uomo"

Sulla terribile e luttuosa notizia della morte di Sinisa Mihajlovic, parla un contrito Ignazio La Russa e dice: “Più grande come uomo”.

Il presidente del Senato non si sottrae come molti altri personaggi pubblici dal dire la sua sulla tragedia che ha colpito il calcio, l’Italia e la Serbia e risponde ad una domanda dei giornalisti sulla scomparsa dello storico mister.

Morte di Mihajlovic, parla La Russa

La massima autorità di Palazzo Madama ha rilasciato la sue dichiarazione in un frame video pubblicato dall’Ansa. Ha detto Ignazio La Russa in ordine alla scomparsa del gigante Sinisa: “Non si sa se è più grande come calciatore, come allenatore o come uomo”.

Poi Il presidente del Senato ha detto quale è la sua opzione più emotiva ed empatica con la quale dare un giudizio della grandezza del 53enne ex calciatore ed allenatore di tante squadre di calcio.

“Se debbo scegliere scelto l’uomo”

Ignazio La Russa ha voluto dare una risposta che sottolineasse la forte fibra ed il carattere franco e schietto di Sinisa Mihajlovic, elementi che sono da sempre particolarmente apprezzati dal politico del governo Meloni, perciò ha detto in chiosa: “Se debbo scegliere io credo che Mihajlovic sia stato più grande come uomo“.