Un uomo armato ha accoltellato diverse persone a Marsiglia, causando momenti di terrore. La polizia, intervenuta rapidamente, ha aperto il fuoco e ucciso l’aggressore. Sono in corso accertamenti sulle sue motivazioni.

Momenti di terrore nel centro di Marsiglia, dove un uomo ha ferito con un coltello almeno quattro persone, tra cui il direttore e un cliente di un hotel.

Secondo quanto riportato da Le Figaro, l’aggressione sarebbe nata da una lite con il personale dell’albergo, dopo che l’individuo – un cittadino tunisino sottoposto a sorveglianza giudiziaria – non avrebbe pagato il soggiorno.

Terrore a Marsiglia, uomo armato accoltella più persone: ucciso dagli agenti

Dopo aver aggredito alcune persone all’interno dell’hotel, l’uomo è uscito in strada brandendo due coltelli e una spranga di ferro, riferisce BFM TV. Alla comparsa degli agenti avrebbe reagito con atteggiamento aggressivo, rifiutando di consegnare le armi. Di fronte alla minaccia, la polizia ha fatto fuoco, uccidendolo all’istante, sotto lo sguardo attonito di numerosi passanti.

Le vittime dell’attacco – quattro in tutto – sono state immediatamente soccorse e trasferite in ospedale. Tre di loro risultano in condizioni critiche, anche se non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle identità. È stata aperta un’indagine per chiarire i contorni della vicenda: al momento la pista terroristica non viene privilegiata, ma resta comunque sotto esame.