Marta Caterina Fiorentino, più nota con lo pseudonimo di Marta Flavi, era stata sposata con Maurizio Costanzo tra la fine degli anni ’80 e la prima parte dei ’90. La conduttrice televisiva è tornata a parlare dell’ex marito e di una condizione molto particolare in cui lui l’avrebbe messa.

Marta Flavi su Maurizio Costanzo: l’intervista

Marta Flavi ha rilasciato un’interessante intervista all’AdnKronos in cui ha parlato di Maurizio Costanzo. “Questo è il momento delle donne cornute, io sono stata la prima donna cornuta dello spettacolo” – racconta la conduttrice facendo riferimento ai casi di Belen Rodriguez e Ilary Blasi con i loro rispettivi ex compagni Stefano de Martino e Francesco Totti che negli ultimi mesi hanno fatto molto scalpore – “Grazie a Maurizio Costranzo mi sono sentita l’imperatrice della cornute ma non ero contenta”.

Marta Flavi su Maurizio Costanzo: i tradimenti

“Io non ho mai raccontato la mia storia pubblicamente non solo per signorilità ma anche perché temevo tante cose” – spiega Marta Flavi- “Maurizio era un uomo di potere perciò mi sono tenuta il mio dolore senza mai parlarne con le televisioni o con i giornali, ma siccome la gente aveva capito come fossero andate le cose non era poi così importante che lo spiegassi io”.