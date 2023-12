Veronica Peparini, il messaggio per il figlio Daniele: "Sarai un super fratellone"

Veronica Peparini ha dedicato un tenero messaggio a suo figlio Daniele, che molto presto diventerà fratello maggiore delle sue gemelline.

Veronica Peparini: la dedica al figlio Daniele

Veronica Peparini ha avuto due figli insieme all’ex marito, Fabrizio Prolli, e in queste ore ha dedicato un tenero messaggio al maggiore dei due, Daniele, che ha compiuto 16 anni. “Auguri a te principe mio, oggi 16! Stai diventando un uomo e sono felice e fiera del ragazzo che sei! Sensibile e intelligente, riservato e sempre presente”, ha scritto la coreografa e ballerina, e ancora: “Ti amo. Le gemelline avranno un Fratellone super!”.

Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto le congratulazioni a lei e a suo figlio e non vedono l’ora di saperne di più sulla gravidanza di Veronica che, molto presto, darà alla luce le due figlie attese insieme al suo compagno, Andreas Muller. Nei giorni scorsi i due hanno svelato alcuni retroscena sui problemi avuti in gravidanza da Veronica e, in tanti, sperano di avere presto buone notizie dalla coppia. Al momento Veronica ha affermato che si sottoporrebbe ai monitoraggi ogni 48 ore e che la sua gravidanza non sarebbe ancora fuori pericolo. Sui social in tanti le hanno inviato i loro messaggi d’affetto e la loro solidarietà.