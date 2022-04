Il Ministro della Salute Roberto Speranza si è di recente espresso in merito alla delicata questione dell'utilizzo delle mascherine al chiuso.

Il Ministro della Salute Roberto Speranza è stato intervistato in occasione della sua partecipazione all’evento “Sanità pubblica e privata: come ripartire” e proprio durante il suo intervento ha avuto modo di parlare dell’importanza del continuare ad utilizzare le mascherine al chiuso e di chiarire alcuni aspetti che riguardano la quarta dose di vaccino anti-Covid.

La partecipazione di Roberto Speranza all’evento organizzato da Rcs Academy sul tema della ripartenza della sanità pubblica e privata dopo la fase emergenziale della Pandemia da Covid-19, è stata l’occasione giusta per discutere di alcune tematiche di pubblico interesse.

In particolare il Ministro della Salute ha parlato dell’importanza del continuare ad indossare le mascherine negli ambienti chiusi e a tal proposito ha dichiarato:

Nel corso del suo intervento, Roberto Speranza ha lanciato un chiaro messaggio a tutti gli italiani:

“È finito lo stato d’emergenza, ma non è finita la pandemia. Ci sono numeri di circolazione virale molto significativi, dobbiamo però avere ancora fiducia nella scienza, in modo particolare nei vaccini, ma anche nei farmaci nuovi che sono a nostra disposizione e ci stanno mettendo nelle condizioni di gestire questa pandemia, che è ancora in corso, in maniera diversa”.