Mascherine all’aperto obbligatorie in Campania: a quanto ammontano le multe?

In Campania le mascherine all'aperto rimarranno obbligatorie fino al 28 febbraio, come stabilito da Vincenzo De Luca. Previste multe per i trasgressor

In Campania le mascherine all’aperto rimarranno obbligatorie fino al 28 febbraio, come stabilito da Vincenzo De Luca. Previste multe per i trasgressori.

Mascherine all’aperto obbligatorie in Campania

Oggi venerdì 11 febbraio è ufficialmente caduto l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto, ma non in Campania, dove l’obbligo durerà fino al 28 febbraio.

Lo ha stabilito Vincenzo De Luca, presidente della Regione, firmando un’ordinanza. L’uso delle mascherine all’aperto resterà obbligatorio “sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato – ad esempio nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento – nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, e nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli, navi“.

Le sanzioni previste

Le mascherine all’aperto in Campania saranno obbligatorie fino al 28 febbraio, e per i trasgressioni verranno punite con delle sanzioni. Il provvedimento prevede la pena di una sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro. Vincenzo De Luca aveva già anticipato la sua decisione, parlando a Salerno e criticando duramente le nuove decisioni del governo.

La situazione in Campania

In Campania l’incidenza del Covid è stabile, con un bollettino quotidiano che registra 7.948 nuovi casi su 66.116 tamponi.

Mercoledì 9 febbraio l’indice di contagio nella Regione era del 12,28%, mentre nella giornata di giovedì 10 febbraio è sceso al 12,02%. Il numero degli studenti positivi nelle scuole di Napoli è diminuito. I casi sono scesi di oltre 400 rispetto alla settimana precedente.