De Luca ha annunciato che in Campania le mascherine all'aperto continueranno ad essere obbligatorie almeno fino a fine febbraio.

Dopo l’annuncio del sottosegretaro alla Salute Andrea Costa sull’addio alle mascherine all’aperto dall’11 febbraio, il governatore della Campania Vincenzo De Luca è intervenuto per far sapere che nella sua regione l’obbligo di indossarle resterà in vigore almeno fino alla fine del mese.

De Luca sulle mascherine all’aperto

Nell’affermare di avere la sensazione che “a Roma pensano di cancellare il Covid rompendo il termometro“, ha infatti ribadito che la Campania sarà più prudente del resto d’Italia e che i suoi cittadini continueranno ad indossare i dispositivi anche all’aperto in nome della prudenza e della cautela.

“Non è un grande sacrificio, superiamo almeno questo periodo di feste con San Valentino e Carnevale e continuiamo, almeno per il mese di febbraio, a mantenere le mascherine“, ha evidenziato durante un sopralluogo all’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi per l’avvio dei lavori per l’allungamento della pista.

Essendo la sua la regione con la più alta densità abitativa d’Italia, ha aggiunto, “cerchiamo di arrivare alla fine dell’emergenza prevista per la fine del mese di marzo tenendoci prudenti“.

De Luca sui vaccini

De Luca ha poi manifestato l’esigenza di completare la vaccinazione per i bambini della fascia 5-11 anni. La campagna sta comunque “andando bene, con 181 mila bimbi vaccinati, nonostante il disastro fatto dal Ministero della Pubblica Istruzione e il caos che ha determinato per le famiglie, i presidi e per gli alunni“.