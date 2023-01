Un cassiere viene massacrato con 29 sassate al volto: arrestati due studenti di 15 anni.

I due si sono poi dati alla fuga dopo averlo anche rapinato.

Massacrano cassiere con 29 sassate al volto: arrestati due studenti

Doveva essere una normale giornata per questo 50enne, cassiere in un minimarket in zona Anagnina (Roma).

Ma quel giorno, il 10 gennaio, entrano nel negozio due studenti, di 14 e 15 anni, per comprare una bottiglietta d’acqua. Appena il cassiere si distrae un attimo, i due lo colpiscono al capo e al volto con due sassi, 29 volte.

Lo tirano per i capelli, lo rapinano dell’incasso (300 euro). E poi si danno alla fuga.

Chi è il cassiere vittima dell’aggressione

La vittima di quest’aggressione è un 50enne originario del Bangladesh, cassiere presso un minimarket in zona Anagnina, a Roma.

Inerme sul pavimento, l’uomo viene subito soccorso dalle forze dell’ordine e dai soccorsi, e ora si trova all’ospedale. A causa dell’aggressione dei due studenti, il 50enne ha riportato lesioni gravi al viso, alla testa e al cuoio capelluto, giudicate guaribili in 30 giorni.

Leggi anche: Accoltellato controllore Trenord: è caccia all’aggressore

Cassiere massacrato: la rapina di due studenti

I carabinieri della Tenenza di Ciampino hanno ricostruito le modalità della rapina grazie ai filmati delle varie telecamere di videosorveglianza.

Dopo averlo massacrato e rapinato, i due ragazzini si danno alla fuga utilizzando come mezzo un autobus di linea, tra quelli in transito nelle fermate della zona.

Gli stessi militari hanno individuato i minori due giorni dopo.

Li hanno trovati con diverse dosi di hashish e circa 160 euro in contanti.

I due giovani, entrambi incensurati, negano ogni accusa. Ma a casa loro sono stati trovati gli stessi vestiti utilizzati la sera della rapina, tra cui un giubbotto dove ci sono tracce di sangue.

Il Tribunale per i Minorenni di Roma ha richiesto ed ottenuto la convalida del fermo.

Leggi anche: Ragazzo derubato e accoltellato in spiaggia: 2 fermi