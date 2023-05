Massimo Ceccherini fra acciacchi di salute ed il suo cane che gli ha salvato la vita

A metà strada esatta fra Lucignolo ed una persona dal cuore immenso: così Massimo Ceccherini oggi vive fra acciacchi di salute ed il suo cane che gli ha salvato la vita. Ospite di Francesca Fialdini a “Da noi… a ruota libera” su Rai1 l’attore ha fatto il doloroso racconto sul suo Lucio e di come glielo abbia “mandato Dio”. Ha detto Ceccherini: “Sono totalmente innamorato di Lucio. Me l’ha mandato Dio e non sto scherzando. Lui è arrivato in una fase mia dove stavo per schiantare tutto”.

Massimo Ceccherini e il suo cane Lucio

“Non mi è stato regalato, è arrivato in momento in cui mi stavo spappolando. Me l’ha trovato un mio amico sull’Aurelia a Roma che camminava piccolo piccolo”. Ceccherini ha attraversato un momento in cui stava per perdersi ma poi ha spiegato di essersi rivolto a Dio: “L’ho chiamato e lui è arrivato. Mi ha toccato e di lì in poi mi ha salvato: all’improvviso ho incominciato a fare incontri che mi hanno aiutato a legare i demoni che avevo dentro. E tutto grazie alla moglie che ho incontrato, che mi ha mandato Dio, e Lucio che è stata la botta finale perché lui batte qualsiasi amore, anche quello di mia moglie Elena”.

“Devo dormire con lui, è questione di peli”

E ancora: “E lei lo sa: io sto insieme a lei da 8 anni e ho sempre dormito con lei, ma da quando è arrivato Lucio, quattro anni fa, io devo dormire con lui. È tutta una questione di peli… e poi quando io guardo la televisione alla sera io mi intristisco e lui se ne accorge subito”. E in chiosa tenera: “Viene mi consola, mi lecca, mi dà dei baci. Mia moglie lo sa e rimane sul divano. Ma lo amiamo tutti e due. È il mio bambino“.