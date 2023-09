Massimo Giletti avvistato in Rai: cosa bolle in pentola?

Massimo Giletti è stato avvistato in Rai. Dopo la cacciata da La7, il conduttore potrebbe tornare nella grande famiglia della televisione di Stato. Cosa bolle in pentola? I fan sono sulle spine.

Dopo la cacciata da La7, avvenuta lo scorso febbraio, Massimo Giletti e la sua squadra di lavoro si sono ritrovati a casa da un giorno all’altro. L’editore Urbano Cairo non ha mai dato spiegazioni chiare, così come il conduttore. Adesso, però, il presentatore si potrebbe prendere una rivincita: è stato avvistato in Rai.

L’indiscrezione su Massimo Giletti in Rai

A lanciare l’indiscrezione su Massimo Giletti è stato il giornalista Candela, tramite le pagine di Dagospia. Si legge:

“Candela Flash! Avvistato Massimo Giletti in questo momento a Viale Mazzini: il conduttore ha raggiunto il settimo piano per un incontro con i vertici dell’azienda. Dopo l’uscita da La7, si è parlato più volte di un suo ritorno in Rai…”.

Che programma condurrà Massimo Giletti?

Al momento, non abbiamo ulteriori informazioni sull’incontro tra Giletti e i vertici Rai. Si parla di un suo ritorno a Viale Mazzini, ma non ci sono conferme in merito. Una previsione, però, possiamo comunque farla: se l’indiscrezione dovesse corrispondere a verità, il debutto dovrebbe avvenire ad anno nuovo.