Massimo Giletti è stato ospite a Belve e ha svelato alcuni retroscena inediti in merito alla sua carriera e alla sua vita privata.

Massimo Giletti: l’intervista a Belve

Il conduttore Massimo Giletti è stato ospite di Francesca Fagnani a Belve e per la prima volta ha svelato alcuni dettagli inaspettati sulla sua vita privata. Il conduttore ad esempio ha confermato che da oltre 10 anni sarebbe presente una persona speciale nel suo cuore ma ancora una volta ha preferito tenere top secret l’identità della donna che lo avrebbe fatto capitolare.

Il conduttore ha anche parlato della sua decisione di dire addio alla Rai e ha svelato che tra i tanti colleghi conosciuti nel mondo dello spettacolo un suo pensiero speciale andrebbe a Rosario Fiorello che, a quanto pare, avrebbe fatto qualcosa di speciale per lui.

“Non potrò mai dimenticare quello che ha fatto Fiorello per me, in un momento difficile ha fatto un atto di amicizia che non posso dimenticare”, ha dichiarato il conduttore. In merito al suo addio alla Rai invece ha aggiunto: “Lasciare la Rai è stato un dolore profondo ma a volte non esserci è un valore: fai delle scelte. Devo dire grazie a chi mi ha costretto ad andare via, nelle tempeste si costruiscono le persone”.