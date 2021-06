MasterChef Italia, il lutto: l’ex concorrente Paolo Armando è morto

Paolo Armando, l'ex concorrente di MasterChef Italia, è scomparso a 49 anni.

L’ex concorrente di MasterChef Italia Paolo Armando si è spento a Cuneo a 49 anni. In tanti sui social hanno ricordato e omaggiato l’ex concorrente, la cui scomparsa sarebbe giunta improvvisa.

Paolo Armando è morto: i dettagli

A 49 anni si è spento Paolo Armando, l’ex concorrente di MasterChef Italia 4 da tutti conosciuti come “la Tigre”.

Al momento non sono note le cause della morte, ma il presidente della Provincia di Cuneo, Federico Borgna, ha rilasciato delle dichiarazioni riportate da La Stampa in cui ha detto: “Una grande perdita. Sia per noi sia per tutta la comunità provinciale che aveva imparato a conoscerlo e ad apprezzarne le grandi doti umane e professionali. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di così grande dolore”. Al momento non sono chiare le cause della morte dell’ex concorrente che, secondo indiscrezioni, sarebbe stato ritrovato senza vita nel suo appartamento.

I soccorsi dell’équipe medica del 118 e dei carabinieri sarebbero stati vani: l’uomo era ormai deceduto al loro arrivo.Paolo Armando era sposato con Paola Ramello e aveva tre figli: Michela di 15 anni, Sara di 12 e Francesco di 8.

Paolo Armando: la carriera

Paolo Armando aveva conquistato tutti con la sua simpatia a MasterChef Italia e, in seguito alla sua partecipazione al programma, aveva ripreso a lavorare come informatico.

Paolo Armando era inoltre conosciuto come catechista e animatore di parrocchia, ma da sempre la sua più grande passione era la cucina e per questo aveva deciso di tentare la fortuna partecipando a MasterChef Italia.

Paolo Armando: ipotesi malore

Al momento non sono state fornite conferme o smentite da parte della famiglia riguardanti le cause della morte dello “chef catechista” di Cuneo, e in tanti sui social si sono riversati sulle pagine social per dedicargli i loro messaggi d’affetto e di cordoglio. Secondo indiscrezioni la morte di Paolo Armando potrebbe esser stata causata da un malore improvviso e per questo la famiglia avrebbe chiesto l’intervento del personale medico e dei carabinieri. Purtroppo – stando a quanto riporta La Stampa – l’intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri sarebbe stata vana e per Paolo Armando non ci sarebbe stato nulla da fare. Al momento si attendono notizie per quanto riguarda le esequie dell’ex concorrente di MasterChef Italia, che aveva solamente 49 anni.