Matilda De Angelis e Nayt: “Siamo fidanzati, ma sarò sempre libera”

Matilda De Angelis, nota per il massimo riserbo con cui fino ad oggi ha vissuto la sua vita privata, ha rivelato di avere una love story con il rapper Nayt.

Matilda De Angelis: il fidanzato

L’attrice, che pur essendo giovanissima è già una stella di fama internazionale, ha dichiarato che il suo amore per il rapper non le impedirebbe di essere libera, qualità per lei imprescindibile:

“È un artista che ha una tecnica e una poetica pazzesche. In più è una persona straordinaria. Se sono fidanzata non sono più libera? Eh no, che vuol dire? Io so’ sempre libera”, ha dichiarato la giovanissima attrice. Prima della liaison con Nayt Matilda De Angelis è stata legata per diverso tempo al collega attore Andrea Arcangeli.

La liaison si è conclusa in un nulla di fatto, e sulla questione entrambi hanno preferito mantenere il massimo riserbo.

In tanti sui social non vedono l’ora di scoprire ulteriori dettagli sulla vita privata dell’attrice e del rapper che ha conquistato il suo cuore. Nayt è nato a Isernia il 9 novembre 1994 ed ha realizzato cinque album in studio dal discreto successo.