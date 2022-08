Matilde Gioli ricorda il lutto che l'ha colpita: lo scatto condiviso su Instagram emoziona i fan.

Matilde Gioli, attrice molto amata, non ha avuto una vita tutte rose e fiori. Nove anni fa, l’interprete della fiction Doc Nelle tue mani ha dovuto affrontare un terribile lutto, che ancora oggi non smette di farle male.

Matilde Gioli ricorda il lutto per suo padre

Attrice molto amata in ogni angolo d’Italia, Matilde Gioli sta vivendo un momento professionale ricco di soddisfazioni. Nella sua vita privata, però, ha dovuto fare i conti con un lutto terribile, che oggi, a distanza di nove anni, continua a farle male. Stiamo parlando della morte di suo padre, al quale era molto legata. Intervistata dal settimanale DiPiù Tv, ha sottolineato che “ho avuto la fortuna di viverlo fino ai ventidue anni“, mentre i suoi fratelli più piccoli non hanno avuto questo onore.

La dedica di Matilde al padre

In occasione del nono anniversario della morte del padre, Matilde ha riservato bellissime parole al genitore. Ha condiviso uno scatto che lo ritrae con lui quando era una bambina e ha scritto:

“Oggi sono 9 anni. Che sei andato via. Mi manchi da morire papà e io lo so che mi stai tenendo ancora per mano”.

La Gioli non parla volentieri della sua vita privata, ma il lutto per il papà la accompagnerà per tutta la sua esistenza. Fortunatamente, negli ultimi tempi, può contare sul sostegno del fidanzato Alessandro Marcucci. E’ lui a sorreggerla nei momenti più bui.

Gli impegni professionali di Matilde Gioli

La prossima stagione sarà ricca di impegni per Matilde Gioli. L’attrice tornerà in tv con Doc Nelle tue mani 3 e con due film, Quattro metà su Netflix e Bla Bla Baby con Alessandro Preziosi.

Come se non bastasse, sembra che in programma ci sia anche un progetto parecchio importante su Rai1, ovvero Fernanda Wittgens.