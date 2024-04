Per più di un secolo, Matilde Vicenzi ha delineato una storia di successo nel panorama della più raffinata pasticceria tradizionale italiana. Fondata a Verona nel 1905 da Matilde Vicenzi, l’azienda è divenuta emblema di qualità, specializzandosi nella produzione di pasticcini, amaretti, savoiardi e diverse varietà di dolci che rappresentano il meglio della ricercatezza italiana a livello mondiale. Con oltre 110 anni di esperienza, il brand veronese continua a esaltare la tradizione pasticcera italiana, mantenendo alti standard di qualità e continua innovazione.

La filosofia di Matilde Vicenzi si radica in un profondo impegno per la qualità e l’autenticità, un valore ereditato e perpetuato attraverso le generazioni. Tale dedizione si manifesta nella scelta accurata degli ingredienti e nell’attenzione minuziosa dedicata a ciascun prodotto, dai classici della tradizione alle novità più audaci. L’azienda interpreta i valori della pasticceria italiana, integrando abilmente il gusto classico con accenti moderni.

L’assortimento di Matilde Vicenzi è un invito esplorativo ai diversi gusti della pasticceria italiana. Ogni creazione, dai Savoiardi Vicenzovo, indispensabili per l’autentico tiramisù e altri dolci con savoiardi, agli Amaretti, dalle Millefoglie alle innovative basi per dolci, testimonia un cammino intriso di passione e dedizione. Con novità come i Bocconcini di pasta sfoglia, Matilde Vicenzi continua a innovare e incantare, proponendo costantemente nuove esperienze gustative esclusive.

La fusione di fedeltà alle ricette di una volta e il desiderio di soddisfare i gusti contemporanei sottolinea l’abilità del brand di evolversi senza mai trascurare l’eccellenza e l’autenticità.

Matilde Vicenzi rappresenta più di un semplice produttore di dolci; è custode di una eredità di valori, cultura e passione che si perpetua nel tempo. Ogni dolce proposto è un invito a partecipare a momenti di felicità, riflettendo l’essenza dell’ospitalità italiana, fondata sulla condivisione e sull’accoglienza calorosa.