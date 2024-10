Mattarella ha dichiarato che il Cern svolge un ruolo importante nel rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione Europea.

Nel 70° anniversario del Centro Europeo di Ricerca Nucleare (CERN), il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha elogiato il centro come un modello di collaborazione europea. Ha sottolineato l'importanza del collettivo per mantenere l'eccellenza del CERN e per sostenere la leadership europea in ambito scientifico, cruciale per l'autonomia strategica del continente.