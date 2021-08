Matteo Bassetti inseguito e minacciato sotto casa da un no vax: “Ci uccidete con i vaccini”, ma l'infettivologo allerta la Digos che identifica l'uomo

Anti vax scatenati, dopo i gazebo distrutti e i giornalisti minacciati adesso “puntano” direttamente i camici bianchi come Matteo Bassetti, che è stato inseguito e minacciato sotto casa da un no vax al grido di “Ci uccidete con i vaccini”. Dal canto suo il primario infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova non ha perso tempo ed ha allertato la polizia che ha fermato un uomo, un 46enne denunciato a piede libero dagli agenti per minacce gravi.

“Ci ucciderete tutti con questi vaccini e ve la faremo pagare”: con questa frase specifica, secondo il racconto di Bassetti agli agenti ed agli operatori della Digos, l’uomo avrebbe apostrofato Bassetti.

L’indagato aveva riconosciuto il medico per strada e si era messo a seguirlo, forse in cerca di un qualche facile scoop social da far diventare virale e con esso la sua persona.

Si tratta purtroppo di uno scenario che negli ultimi anni sembra essere diventato la “libbra di carne” di ogni mente basica a caccia di notorietà. Ad ogni modo l’infettivologo è stato seguito, filmato ed apostrofato con quella frase fin quasi all’uscio di casa, poco distante dal luogo in cui il no vax lo aveva intercettato. A quel punto Bassetti si è allontanato e ha chiamato la polizia. La palla è passata perciò agli agenti che, insieme alla Digos, hanno identificato l’uomo e lo hanno denunciato.

In questi giorni e nelle ore successive alla segnalazione del 46enne gli investigatori sono al lavoro anche su un altro filone e sempre con Bassetti potenziale parte lesa: è quello che punta all’identificazione degli utenti che da mesi insultano e minacciano l’infettivologo sui social e via telefono. Le posizioni a favore della vaccinazione e contro ogni detrattore del sieri di Bassetti sono note; solo poche ore fa il medico genovese aveva postato sulla sua pagina Facebook un ringraziamanto ai politici che si fidavano della scienza e un “pistolotto” a quelli che fra loro strumentalizzavano le posizioni no vax.

Eccone uno stralcio: “Nelle ultime settimane abbiamo assistito ad una pericolosa contrapposizione di una parte della politica contro la medicina dell’evidenza, contro la scienza e contro il metodo scientifico. La piazza (fomentata dalla politica) e alcuni politici hanno assunto posizioni sui vaccini lontanissime dalla scienza e dalla corretta comunicazione scientifica”. E ancora: “Chi tra i politici sta ancora traccheggiando e ha un atteggiamento ondivago, o addirittura contrario, sui vaccini sbaglia. Oggi l’unica risposta per provare a sconfiggere il virus è la vaccinazione di massa per raggiungere il 90% della popolazione. Mai come oggi la politica dovrebbe ascoltare la scienza. Senza tentennamenti”.