Matteo Paolillo nega foto ad atleta paralimpica al Concertone del Primo Maggio

È stata una prima volta piuttosto burrascosa per la star di Mare Fuori, Matteo Paolillo, al Concertone del Primo Maggio di Roma. L’attore è finito nell’occhio del ciclone dopo un’indiscrezione dal backstage che l’avrebbe visto sottrarsi alla richiesta di una foto da parte dell’atleta paralimpica Sara Vargetto.

L’attore della popolare fiction di Rai 2, che s’appresta a pubblicare il suo album d’esordio è in queste ore travolto da una polemica relativa al dietro le quinte del Concertone romano. Come riporta Il Messaggero, l’atleta paralimpica Sara Vargetto avrebbe atteso il suo idolo per ore sotto la pioggia per scattare una fotografia con lui.

“Non gli va“. Sarebbe stata questa la frase rivolta all’atleta da parte di un membro dello staff di Matteo Paolillo. In seguito allo scoppio della polemica il papà della Vargetto ha rilasciato una dichiarazione per cercare di contenere il caos mediatico.

“Pioveva e sicuramente non si sono accorti che fuori il camerino c’erano bambini piccoli che aspettavano per una foto. Mia figlia Sara è riuscita a fare la foto con il suo attore preferito dopo un po’ di attesa”, ha detto il papà dell’atleta.

La risposta dell’attore in una nota stampa

Matteo Paolillo non s’è pronunciato direttamente sull’accaduto, ma tramite il suo ufficio stampa fa sapere: “Mi spiace per le notizie che stanno circolando e mi spiace di più che qualcuno abbia parlato a mio nome. Io ero in camerino a preparami e lo staff in diversi momenti ha fatto entrare alcune persone a fare delle foto. Solo dopo la mia esibizione sono venuto a conoscenza di queste polemiche assolutamente distanti dalla mie abitudini“.

La nota poi aggiunge: “Partecipare a questo concerto per me è stato bellissimo soprattutto per avere incontrato un pubblico meraviglioso sotto la pioggia che mi ha accolto in modo splendido”.