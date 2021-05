Matteo Salvini e Francesca Verdini, le nozze del leader della Lega con Francesca Verdini ancora lontane: “Possiamo aspettare”

Matteo Salvini ha spiegato perché lui e la fidanzata Francesca Verdini non sarebbero intenzionati a sposarsi.

Matteo Salvini e Francesca Verdini hanno smentito le voci in circolazione a proposito del loro presunto matrimonio.

Matteo Salvini e Francesca Verdini: le nozze

Matteo Salvini e Francesca Verdini hanno affermato di essere più innamorati che mai ma hanno anche affermato di non essere intenzionata a convolare a nozze.

“Io sto benissimo con la mia fidanzata, ma il matrimonio non è in programma”, ha spiegato il leader della Lega, mentre la fidanzata gli ha fatto eco affermando: “Ho 28 anni, possiamo aspettare”. I due sono usciti allo scoperto dal 2019 e a quanto pare la loro storia starebbe procedendo a gonfie vele. Alcuni mesi fa sono andati a vivere insieme e sui social continuano a dedicarsi reciprocamente messaggi d’amore e dediche romantiche.

Nonostante abbiano ben 20 anni di differenza Francesca Verdini e Matteo Salvini non hanno mai ritenuto la loro differenza d’età come un ostacolo e a proposito del loro rapporto la stessa figlia di Denis Verdini ha affermato: “Mi piace così com’è. Apprezzo molto il suo essere diretto e concreto. È uno vero. Una persona che sa quali sono le cose essenziali. Non si perde nel superfluo. Questo mi dà sicurezza”.

Matteo Salvini: i figli

La coppia per il momento non parlerebbe di matrimonio o di nozze, e del resto Matteo Salvini è già padre di due bambini, nati da due sue precedenti relazioni. Francesca Verdini – stando alle indiscrezioni in circolazione – avrebbe stretto un ottimo legame con Mirta, la figlia più piccola del leader della Lega. Mirta è nata nel 2012 dalla relazione che Salvini ha avuto con l’avvocato Giulia Martinelli, mentre Federico è nato nel 2003 dalla sua relazione con Fabrizia Ieluzzi. Le ex compagne dell’ex ministro – stando a quanto da lui affermato – avrebbero mantenuto con lui un buon rapporto.

“Sono fortunato perché la mamma di Federico è straordinaria, la mamma di Giulia è straordinaria e Francesca è un gioiello”, ha affermato il leader della Lega.

Matteo Salvini: la relazione con Elisa Isoardi

Prima di legarsi a Francesca Verdini Matteo Salvini è stato a lungo legato alla conduttrice Elisa Isoardi. Anche nel caso della relazione tra i due sembra che la rottura sia avvenuta in maniera pacifica e la conduttrice ha sempre speso parole gentili nei confronti del suo ex compagno.