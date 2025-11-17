Matteo Zuppi: La Visione di una Chiesa Inclusiva e Senza Confini

Durante l’assemblea che si è tenuta ad Assisi, il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana (Cei), ha ribadito la necessità di una Chiesa che accolga tutti, senza restrizioni. Le parrocchie, ha affermato, devono essere come una grande piazza, un luogo di incontro aperto a chiunque cerchi Dio.

Zuppi ha sottolineato che la diversità è un valore e non deve generare paura, a condizione che le interazioni avvengano all’interno della maternità della Chiesa.

Molte persone, provenienti da esperienze di vita diverse, trovano conforto in questo ambiente spirituale.

Una Chiesa senza barriere

Il cardinale ha dichiarato che le parrocchie devono rimanere accessibili a tutti, senza limitazioni. “Alla fontana vanno gli assetati, anche se non li conosciamo”, ha detto, enfatizzando l’importanza di accogliere chiunque si avvicini alla fede. Questo approccio inclusivo è fondamentale per la comunità ecclesiale italiana.

Riconoscere le differenze

Zuppi ha anche evidenziato che la Chiesa non deve temere le differenze tra i suoi membri. “Non abbiamo timore della diversità”, ha affermato, rimarcando come le varie forme di aggregazione dentro la Chiesa possano arricchire la vita comunitaria. Ogni storia personale è un tassello prezioso nel tessuto della comunità.

Affrontare il tema degli abusi

Un altro punto cruciale toccato dal cardinale è la questione degli abusi, un tema che richiede attenzione e vigilanza costanti. “Non possiamo ignorare la drammatica realtà degli abusi”, ha detto. Secondo Zuppi, è fondamentale mantenere alta la guardia e continuare a lavorare per garantire la sicurezza e la dignità di tutti, in particolare delle vittime.

Un cammino di consapevolezza

Il cardinale ha parlato di un cammino già intrapreso, evidenziando le sfide che rimangono aperte. “È stata fatta molta strada in questi anni, e non abbiamo avuto paura di affrontare questo percorso”, ha aggiunto. Zuppi ha sottolineato che, nonostante le resistenze, esiste una crescente consapevolezza della necessità di un cambiamento positivo dentro la Chiesa.

Il cardinale Matteo Zuppi ha tracciato un quadro di speranza, invitando i membri della Chiesa a lavorare insieme per costruire un ambiente accogliente e sicuro per tutti. La sua visione di una Chiesa aperta e inclusiva rappresenta un passo importante verso un futuro migliore, dove ogni individuo possa sentirsi parte integrante della comunità ecclesiale.