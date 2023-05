Se lo chiedono in molti dopo aver conosciuto l'ammontare: come spenderà il montepremi di Amici il trionfatore Mattia Zenzola

Il fortunato talent di Maria de Filippi ha un nuovo “campione”: Mattia Zenzola, ecco come spenderà il montepremi di Amici 2022. Il vincitore ha rivelato che ha in mente di fare due cose in particolare ed una è commovente. Il dato da cui partire è che Mattia ha vinto contro molti pronostici, sondaggi e le previsioni dei bookmaker. Il giovane ballerino ha sbaragliato tutti ed ha vinto domenica l’edizione 22 di “Amici”.

Come spenderà il montepremi Mattia Zenzola

E per lui non c’è stato solo il plauso dei suoi professori, in primis Raimondo Todaro che festeggiato con lui questo risultato così importante e che ha preso le sue difese rispetto ad alcune polemiche. Ebbene si, per Mattia è arrivato anche il montepremi in palio, al quale si è aggiunto il Premio Marlù, per un totale di 157.000 euro. A Fanpage il vincitore ha spiegato cosa farà con quel denaro. E lo ha fatto partendo da un ragionamento maturo: il suo primo interesse ora sarà ripagare i genitori di tutti gli sforzi fatti per permettergli di studiare.

“Poter fare qualcosa per loro mi rende felice”

“Il pensiero di poter dare qualcosa a loro mi rende felice”. Ed eventuali altri soldi? Ecco, quelli Mattia li reinvestirà nella sua carriera, continuando a studiare e coltivare il suo talento. E il giovane artista vuole anche “ampliare i suoi orizzonti e affrontare nuovi campi, uno su tutti quello della recitazione”.