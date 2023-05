Mattia Zenzola, parla l'ex fidanzata Raffaella: "Mi ha trovata in lacrime"

L’ex fidanzata di Mattia Zenzola, Raffaella, ha parlato della gioia provata nel vederlo vincere Amici di Maria De Filippi. La ragazza era a Roma per assistere alla finalissima e ha fatto sempre il tifo per lui.

Mattia Zenzola ha vinto Amici di Maria De Filippi. Dopo la finale, il ballerino è tornato sui social e ha ringraziato quanti lo hanno sostenuto. Tra le persone che hanno sempre fatto il tifo per lui c’è l’ex fidanzata Raffaella. La ragazza, che ha soltanto 15 anni, ha partecipato all’ultima puntata del talent mariano e ha avuto occhi solo per lui.

Raffaella, come riporta il Corriere, ha raccontato:

“Quando ho cominciato a ballare con Mattia avevo 12 anni, e lui 16. Era il 2019. Ci siamo anche innamorati per un periodo, nonostante eravamo molto piccoli. Dopo l’infortunio di Mattia dello scorso anno, abbiamo deciso di separarci come partner di ballo. (…) Mattia ha chiesto se potesse venire a salutare me e la nostra maestra dopo aver vinto Amici. Mi ha trovata in lacrime per la commozione”.