Maurizio Costanzo è preoccupato per Alessia Marcuzzi: i motivi

Il celebre conduttore Maurizio Costanzo ha espresso la sua preoccupazione per la collega Alessia Marcuzzi e ha svelato perché.

Maurizio Costanzo preoccupato per Alessia Marcuzzi

Da poco tempo Alessia Marcuzzi è tornata in onda con un format da lei ideato, Boomerissima, e che però secondo Maurizio Costanzo non proporrebbe nulla di innovativo o di interessante. Il conduttore, pur riconoscendo le indubbia capacità della conduttrice, ha espresso la sua preoccupazione verso il nuovo programma tv che, secondo lui, potrebbe trasformarsi in un’occasione sprecata per la conduttice, reduce dal suo addio a Mediaset e da tempo lontano dal piccolo schermo.

“Non vorrei che questo programma si trasformasse da opportunità a occasione sprecata per la Marcuzzi. Spero di sbagliarmi”, ha dichiarato Maurizio Costanzo. Alessia Marcuzzi replicherà alle parole del conduttore?

La stessa conduttrice ha confessato che l’idea per Boomerissima le sarebbe venuta durante una conversazione con suo figlio Tommaso (avuto insieme all’ex compagno Simone Inzaghi). Per la conduttrice lo show ha rappresentato anche l’inizio di un nuovo capitolo: dopo 25 anni in Mediaset infatti la conduttrice è approdata in Rai, e in tanti sono stati felici di rivederla al timone di uno show.

“Se porterò Tommaso? Forse sì. Lo spero. Farò di tutto per costringerlo. Del resto, l’idea del programma mi è venuta proprio dal confronto con lui. Da quei classici discorsi che si fanno a casa con i figli: Ai miei tempi era diverso, la musica era più bella… E, poi, se viene lui magari si porterà pure i suoi amici”, ha confessato la conduttrice.